5 Nepal rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile NPR → KZT çevirin

5 npr
17,98 kzt

1.00000 NPR = 3.59682 KZT

12:3 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 KZT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nepal rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 NPR3.59682 KZT
5 NPR17.98410 KZT
10 NPR35.96820 KZT
20 NPR71.93640 KZT
50 NPR179.84100 KZT
100 NPR359.68200 KZT
250 NPR899.20500 KZT
500 NPR1798.41000 KZT
1000 NPR3596.82000 KZT
2000 NPR7193.64000 KZT
5000 NPR17984.10000 KZT
10000 NPR35968.20000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nepal Rupisi
1 KZT0.27802 NPR
5 KZT1.39012 NPR
10 KZT2.78023 NPR
20 KZT5.56046 NPR
50 KZT13.90115 NPR
100 KZT27.80230 NPR
250 KZT69.50575 NPR
500 KZT139.01150 NPR
1000 KZT278.02300 NPR
2000 KZT556.04600 NPR
5000 KZT1390.11500 NPR
10000 KZT2780.23000 NPR