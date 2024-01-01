250 Kazakistan tengesinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → NPR çevirin

1,000₸ KZT = 0,2719₨ NPR

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 KZT → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27890,2817
Düşük0,27190,2719
Ortalama0,27500,2773
Değişim-2.42%-3.49%
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1 KZT → NPR istatistikleri

KZT → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2789, en düşük 0,2719 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2750 oldu. KZT → NPR kurundaki değişiklik -2.42 değerindeydi.

KZT → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2817, en düşük 0,2719 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2773 oldu. KZT → NPR kurundaki değişiklik -3.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9480,7921,7031,546
1 CAD0,7110,95212,8850,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5290,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nepal Rupisi
1 KZT0,27191 NPR
5 KZT1,35955 NPR
10 KZT2,71909 NPR
20 KZT5,43818 NPR
50 KZT13,59545 NPR
100 KZT27,19090 NPR
250 KZT67,97725 NPR
500 KZT135,95450 NPR
1000 KZT271,90900 NPR
2000 KZT543,81800 NPR
5000 KZT1.359,54500 NPR
10000 KZT2.719,09000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 NPR3,67769 KZT
5 NPR18,38845 KZT
10 NPR36,77690 KZT
20 NPR73,55380 KZT
50 NPR183,88450 KZT
100 NPR367,76900 KZT
250 NPR919,42250 KZT
500 NPR1.838,84500 KZT
1000 NPR3.677,69000 KZT
2000 NPR7.355,38000 KZT
5000 NPR18.388,45000 KZT
10000 NPR36.776,90000 KZT