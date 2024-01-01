100 Kazakistan tengesinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → DZD çevirin

1.000₸ KZT = 0.2686دج DZD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 KZT → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.27630.2815
Düşük0.26860.2686
Ortalama0.27230.2746
Değişim-2.68%-4.25%
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1 KZT → DZD istatistikleri

KZT → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.2763, en düşük 0.2686 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.2723 oldu. KZT → DZD kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

KZT → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.2815, en düşük 0.2686 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.2746 oldu. KZT → DZD kurundaki değişiklik -4.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.40871.3427518.2090.94920.7925811.705761.54763
1 CAD0.70987410.95318412.92610.6738250.5626331.210871.09862
1 SGD0.744741.04912113.5610.706920.5902671.270351.15258
1 ZAR0.05491790.07736280.07374110.0521290.04352690.09367660.0849925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cezayir Dinarı
1 KZT0.26856 DZD
5 KZT1.34279 DZD
10 KZT2.68559 DZD
20 KZT5.37118 DZD
50 KZT13.42795 DZD
100 KZT26.85590 DZD
250 KZT67.13975 DZD
500 KZT134.27950 DZD
1000 KZT268.55900 DZD
2000 KZT537.11800 DZD
5000 KZT1342.79500 DZD
10000 KZT2685.59000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 DZD3.72357 KZT
5 DZD18.61785 KZT
10 DZD37.23570 KZT
20 DZD74.47140 KZT
50 DZD186.17850 KZT
100 DZD372.35700 KZT
250 DZD930.89250 KZT
500 DZD1861.78500 KZT
1000 DZD3723.57000 KZT
2000 DZD7447.14000 KZT
5000 DZD18617.85000 KZT
10000 DZD37235.70000 KZT