Ürdün dinarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile JOD → HRK çevirin

1.000 jod
9.898,65 hrk

1.00000 JOD = 9.89865 HRK

07:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855661.0736589.14141.454211.653420.94926518.3271
1 GBP1.1686911.25475104.1781.69951.932321.109421.4185
1 USD0.931450.796972183.02651.354451.540.8842517.0699
1 INR0.01121810.0095990.012044410.01631350.01854830.01065020.205596

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Ürdün dinarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Hırvat Kunası
1 JOD9.89865 HRK
5 JOD49.49325 HRK
10 JOD98.98650 HRK
20 JOD197.97300 HRK
50 JOD494.93250 HRK
100 JOD989.86500 HRK
250 JOD2474.66250 HRK
500 JOD4949.32500 HRK
1000 JOD9898.65000 HRK
2000 JOD19797.30000 HRK
5000 JOD49493.25000 HRK
10000 JOD98986.50000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ürdün Dinarı
1 HRK0.10102 JOD
5 HRK0.50512 JOD
10 HRK1.01024 JOD
20 HRK2.02048 JOD
50 HRK5.05120 JOD
100 HRK10.10240 JOD
250 HRK25.25600 JOD
500 HRK50.51200 JOD
1000 HRK101.02400 JOD
2000 HRK202.04800 JOD
5000 HRK505.12000 JOD
10000 HRK1010.24000 JOD