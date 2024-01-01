Jamaika dolarından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile JMD → UZS çevirin

1.000 jmd
79.794,90 uzs

1.00000 JMD = 79.79490 UZS

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1751.539531.347350.931519.01710.7967811.35425
1 JPY0.006658910.01025160.008971870.00620270.1266330.005305680.00901781
1 AUD0.6495597.546210.8751710.60504912.35260.5175490.879653
1 SGD0.742198111.461.1426310.69134914.11440.5913691.00512

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Jamaika dolarından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Özbekistan Somu
1 JMD79.79490 UZS
5 JMD398.97450 UZS
10 JMD797.94900 UZS
20 JMD1595.89800 UZS
50 JMD3989.74500 UZS
100 JMD7979.49000 UZS
250 JMD19948.72500 UZS
500 JMD39897.45000 UZS
1000 JMD79794.90000 UZS
2000 JMD159589.80000 UZS
5000 JMD398974.50000 UZS
10000 JMD797949.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Jamaika Doları
1 UZS0.01253 JMD
5 UZS0.06266 JMD
10 UZS0.12532 JMD
20 UZS0.25064 JMD
50 UZS0.62660 JMD
100 UZS1.25321 JMD
250 UZS3.13302 JMD
500 UZS6.26605 JMD
1000 UZS12.53210 JMD
2000 UZS25.06420 JMD
5000 UZS62.66050 JMD
10000 UZS125.32100 JMD