Jamaika dolarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile JMD → PLN çevirin

1.000 jmd
25,85 pln

1.00000 JMD = 0.02585 PLN

07:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347250.9312519.0080.7965271.3541
1 JPY0.0066611210.01025340.008974190.006203280.1266140.005305760.00901982
1 AUD0.6496597.528710.8752410.60500112.34850.5174640.879691
1 SGD0.742253111.4311.1425410.69123914.10870.5912241.00508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Polonya Zlotisi
1 JMD0.02585 PLN
5 JMD0.12925 PLN
10 JMD0.25850 PLN
20 JMD0.51699 PLN
50 JMD1.29248 PLN
100 JMD2.58495 PLN
250 JMD6.46238 PLN
500 JMD12.92475 PLN
1000 JMD25.84950 PLN
2000 JMD51.69900 PLN
5000 JMD129.24750 PLN
10000 JMD258.49500 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Jamaika Doları
1 PLN38.68550 JMD
5 PLN193.42750 JMD
10 PLN386.85500 JMD
20 PLN773.71000 JMD
50 PLN1934.27500 JMD
100 PLN3868.55000 JMD
250 PLN9671.37500 JMD
500 PLN19342.75000 JMD
1000 PLN38685.50000 JMD
2000 PLN77371.00000 JMD
5000 PLN193427.50000 JMD
10000 PLN386855.00000 JMD