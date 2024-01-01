20 Polonya zlotisinden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile PLN → JMD çevirin
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PLN → JMD çevrim grafiği
1 PLN = 38,67330 JMD
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|1 PLN → JMD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|40,0202
|41,1839
|Düşük
|38,4170
|38,4170
|Ortalama
|39,2002
|40,1246
|Değişim
|-3.36%
|-5.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → JMD istatistikleri
PLN → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 40,0202, en düşük 38,4170 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,2002 oldu. PLN → JMD kurundaki değişiklik -3.36 değerindeydi.
PLN → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,1839, en düşük 38,4170 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 40,1246 oldu. PLN → JMD kurundaki değişiklik -5.17 değerindeydi.
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Polonya zlotisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Jamaika Doları
|1 PLN
|38,67330 JMD
|5 PLN
|193,36650 JMD
|10 PLN
|386,73300 JMD
|20 PLN
|773,46600 JMD
|50 PLN
|1.933,66500 JMD
|100 PLN
|3.867,33000 JMD
|250 PLN
|9.668,32500 JMD
|500 PLN
|19.336,65000 JMD
|1000 PLN
|38.673,30000 JMD
|2000 PLN
|77.346,60000 JMD
|5000 PLN
|193.366,50000 JMD
|10000 PLN
|386.733,00000 JMD