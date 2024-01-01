bin Polonya zlotisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → JMD çevirin

1,000zł PLN = 38,67J$ JMD

13:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 PLN → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek40,020241,1839
Düşük38,417038,4170
Ortalama39,200240,1246
Değişim-3.36%-5.17%
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1 PLN → JMD istatistikleri

PLN → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 40,0202, en düşük 38,4170 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,2002 oldu. PLN → JMD kurundaki değişiklik -3.36 değerindeydi.

PLN → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,1839, en düşük 38,4170 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 40,1246 oldu. PLN → JMD kurundaki değişiklik -5.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4220,8861.394,5311,08223,929
1 EUR1,05710,83789,1960,9361.473,3911,70925,283
1 GBP1,2621,1951106,5781,1191.760,5213,98930,207
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Jamaika Doları
1 PLN38,67330 JMD
5 PLN193,36650 JMD
10 PLN386,73300 JMD
20 PLN773,46600 JMD
50 PLN1.933,66500 JMD
100 PLN3.867,33000 JMD
250 PLN9.668,32500 JMD
500 PLN19.336,65000 JMD
1000 PLN38.673,30000 JMD
2000 PLN77.346,60000 JMD
5000 PLN193.366,50000 JMD
10000 PLN386.733,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Polonya Zlotisi
1 JMD0,02586 PLN
5 JMD0,12929 PLN
10 JMD0,25858 PLN
20 JMD0,51715 PLN
50 JMD1,29289 PLN
100 JMD2,58577 PLN
250 JMD6,46443 PLN
500 JMD12,92885 PLN
1000 JMD25,85770 PLN
2000 JMD51,71540 PLN
5000 JMD129,28850 PLN
10000 JMD258,57700 PLN