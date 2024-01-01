Haiti gurdusundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile HTG → ILS çevirin

1.000 htg
27,73 ils

1.00000 HTG = 0.02772 ILS

05:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853861.07389.0631.453321.653690.94987518.335
1 GBP1.1711511.25665104.3071.702071.936731.1124521.4731
1 USD0.931950.795767183.00371.354451.541190.8852517.0876
1 INR0.0112280.009587120.012047710.01631790.01856770.01066520.205866

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Haiti gurdusundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

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HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Yeni İsrail Şekeli
1 HTG0.02772 ILS
5 HTG0.13862 ILS
10 HTG0.27725 ILS
20 HTG0.55450 ILS
50 HTG1.38625 ILS
100 HTG2.77250 ILS
250 HTG6.93125 ILS
500 HTG13.86250 ILS
1000 HTG27.72500 ILS
2000 HTG55.45000 ILS
5000 HTG138.62500 ILS
10000 HTG277.25000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Haiti Gurdusu
1 ILS36.06850 HTG
5 ILS180.34250 HTG
10 ILS360.68500 HTG
20 ILS721.37000 HTG
50 ILS1803.42500 HTG
100 ILS3606.85000 HTG
250 ILS9017.12500 HTG
500 ILS18034.25000 HTG
1000 ILS36068.50000 HTG
2000 ILS72137.00000 HTG
5000 ILS180342.50000 HTG
10000 ILS360685.00000 HTG