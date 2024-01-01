Hırvat kunasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile HRK → KZT çevirin

1.000 hrk
63.861,20 kzt

1.00000 HRK = 63.86120 KZT

05:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538251.0731589.07961.453371.653670.94970518.3383
1 GBP1.171211.25685104.3281.702151.936741.1122921.4774
1 USD0.931850.79564183.00761.35431.540950.8849517.0883
1 INR0.01122590.009585150.012047110.01631540.0185640.01066110.205864

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Hırvat kunasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kazakistan Tengesi
1 HRK63.86120 KZT
5 HRK319.30600 KZT
10 HRK638.61200 KZT
20 HRK1277.22400 KZT
50 HRK3193.06000 KZT
100 HRK6386.12000 KZT
250 HRK15965.30000 KZT
500 HRK31930.60000 KZT
1000 HRK63861.20000 KZT
2000 HRK127722.40000 KZT
5000 HRK319306.00000 KZT
10000 HRK638612.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hırvat Kunası
1 KZT0.01566 HRK
5 KZT0.07830 HRK
10 KZT0.15659 HRK
20 KZT0.31318 HRK
50 KZT0.78295 HRK
100 KZT1.56590 HRK
250 KZT3.91475 HRK
500 KZT7.82950 HRK
1000 KZT15.65900 HRK
2000 KZT31.31800 HRK
5000 KZT78.29500 HRK
10000 KZT156.59000 HRK