Azerbaycan manatından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AZN → JOD çevirin

1.000 azn
416,784 jod

1,000 AZN = 0,4168 JOD

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

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AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ürdün Dinarı
1 AZN0,41678 JOD
5 AZN2,08392 JOD
10 AZN4,16784 JOD
20 AZN8,33568 JOD
50 AZN20,83920 JOD
100 AZN41,67840 JOD
250 AZN104,19600 JOD
500 AZN208,39200 JOD
1000 AZN416,78400 JOD
2000 AZN833,56800 JOD
5000 AZN2.083,92000 JOD
10000 AZN4.167,84000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 JOD2,39932 AZN
5 JOD11,99660 AZN
10 JOD23,99320 AZN
20 JOD47,98640 AZN
50 JOD119,96600 AZN
100 JOD239,93200 AZN
250 JOD599,83000 AZN
500 JOD1.199,66000 AZN
1000 JOD2.399,32000 AZN
2000 JOD4.798,64000 AZN
5000 JOD11.996,60000 AZN
10000 JOD23.993,20000 AZN