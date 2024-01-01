Azerbaycan manatından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AZN → JEP çevirin

1.000 azn
472,20 jep

1,000 AZN = 0,4722 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Azerbaycan manatından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jersey poundu
1 AZN0,47220 JEP
5 AZN2,36100 JEP
10 AZN4,72200 JEP
20 AZN9,44400 JEP
50 AZN23,61000 JEP
100 AZN47,22000 JEP
250 AZN118,05000 JEP
500 AZN236,10000 JEP
1000 AZN472,20000 JEP
2000 AZN944,40000 JEP
5000 AZN2.361,00000 JEP
10000 AZN4.722,00000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Azerbaycan Manatı
1 JEP2,11774 AZN
5 JEP10,58870 AZN
10 JEP21,17740 AZN
20 JEP42,35480 AZN
50 JEP105,88700 AZN
100 JEP211,77400 AZN
250 JEP529,43500 AZN
500 JEP1.058,87000 AZN
1000 JEP2.117,74000 AZN
2000 JEP4.235,48000 AZN
5000 JEP10.588,70000 AZN
10000 JEP21.177,40000 AZN