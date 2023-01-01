Azerbajdzjanska manat till Jerseypund

Konvertera AZN till JEP med den verkliga valutakursen

1000 azn
465.61 jep

1.00000 AZN = 0.46560 JEP

Mid-market exchange rate at 13:15
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86691.095291.28111.49271.657130.96418.676
1 GBP1.1535411.2632105.2831.721681.911331.1120121.5408
1 USD0.913150.79164183.34651.362951.513090.880217.0526
1 INR0.01095520.009498180.011998110.01635280.01815420.01056070.204599

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Så här konverterar du azerbajdzjanska manat till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja AZN i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för AZN till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

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Växelkurser Azerbajdzjansk manat/Jerseypund
1 AZN0.46560 JEP
5 AZN2.32802 JEP
10 AZN4.65605 JEP
20 AZN9.31210 JEP
50 AZN23.28025 JEP
100 AZN46.56050 JEP
250 AZN116.40125 JEP
500 AZN232.80250 JEP
1000 AZN465.60500 JEP
2000 AZN931.21000 JEP
5000 AZN2328.02500 JEP
10000 AZN4656.05000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Azerbajdzjansk manat
1 JEP2.14774 AZN
5 JEP10.73870 AZN
10 JEP21.47740 AZN
20 JEP42.95480 AZN
50 JEP107.38700 AZN
100 JEP214.77400 AZN
250 JEP536.93500 AZN
500 JEP1073.87000 AZN
1000 JEP2147.74000 AZN
2000 JEP4295.48000 AZN
5000 JEP10738.70000 AZN
10000 JEP21477.40000 AZN