bin Azerbaycan manatından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AZN → JEP çevirin

1000 azn
463.90 jep

1.00000 AZN = 0.46390 JEP

10:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86541.097391.42121.489971.655180.962118.8234
1 GBP1.1555411.26805105.6471.721821.912741.1117421.7525
1 USD0.911350.788612183.31471.357851.508410.876817.1543
1 INR0.01093840.009465470.012002710.01629780.0181050.0105240.205898

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jersey poundu
1 AZN0.46390 JEP
5 AZN2.31950 JEP
10 AZN4.63901 JEP
20 AZN9.27802 JEP
50 AZN23.19505 JEP
100 AZN46.39010 JEP
250 AZN115.97525 JEP
500 AZN231.95050 JEP
1000 AZN463.90100 JEP
2000 AZN927.80200 JEP
5000 AZN2319.50500 JEP
10000 AZN4639.01000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Azerbaycan Manatı
1 JEP2.15563 AZN
5 JEP10.77815 AZN
10 JEP21.55630 AZN
20 JEP43.11260 AZN
50 JEP107.78150 AZN
100 JEP215.56300 AZN
250 JEP538.90750 AZN
500 JEP1077.81500 AZN
1000 JEP2155.63000 AZN
2000 JEP4311.26000 AZN
5000 JEP10778.15000 AZN
10000 JEP21556.30000 AZN