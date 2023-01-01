5000 Azerbaycan manatından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AZN → JEP çevirin

5000 azn
2319.40 jep

1.00000 AZN = 0.46388 JEP

10:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86531.0973591.42571.489981.655250.962218.8246
1 GBP1.1556711.2681105.6521.721831.912811.1119821.7537
1 USD0.911250.788581183.3151.35781.508410.876917.1546
1 INR0.01093780.009465060.012002610.01629720.01810490.01052510.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jersey poundu
1 AZN0.46388 JEP
5 AZN2.31940 JEP
10 AZN4.63881 JEP
20 AZN9.27762 JEP
50 AZN23.19405 JEP
100 AZN46.38810 JEP
250 AZN115.97025 JEP
500 AZN231.94050 JEP
1000 AZN463.88100 JEP
2000 AZN927.76200 JEP
5000 AZN2319.40500 JEP
10000 AZN4638.81000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Azerbaycan Manatı
1 JEP2.15573 AZN
5 JEP10.77865 AZN
10 JEP21.55730 AZN
20 JEP43.11460 AZN
50 JEP107.78650 AZN
100 JEP215.57300 AZN
250 JEP538.93250 AZN
500 JEP1077.86500 AZN
1000 JEP2155.73000 AZN
2000 JEP4311.46000 AZN
5000 JEP10778.65000 AZN
10000 JEP21557.30000 AZN