Тихоокеанские франки в сербские динары

Сконвертируйте XPF в RSD по реальному обменному курсу

1 000 xpf
981,55 rsd

1.00000 XPF = 0.98155 RSD

Среднерыночный курс в 13:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса XPF к RSD

1 мин. назад 1 XPF → 0 RSD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859651.0747589.12321.455531.672890.959118.4379
1GBP1.1632611.2502103.6721.693151.945991.1156921.4478
1USD0.930450.799872182.92461.35431.556540.892317.1555
1INR0.01122040.009645770.012059110.01633170.01877060.01076040.206881

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тихоокеанских франков в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XPF из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XPF в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА

XPF в USD

XPF в SGD

XPF в ZAR

XPF в EUR

XPF в INR

XPF в GBP

XPF в AUD

XPF в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Сербский динар
1 XPF0.98155 RSD
5 XPF4.90775 RSD
10 XPF9.81550 RSD
20 XPF19.63100 RSD
50 XPF49.07750 RSD
100 XPF98.15500 RSD
250 XPF245.38750 RSD
500 XPF490.77500 RSD
1000 XPF981.55000 RSD
2000 XPF1963.10000 RSD
5000 XPF4907.75000 RSD
10000 XPF9815.50000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Тихоокеанский франк
1 RSD1.01880 XPF
5 RSD5.09400 XPF
10 RSD10.18800 XPF
20 RSD20.37600 XPF
50 RSD50.94000 XPF
100 RSD101.88000 XPF
250 RSD254.70000 XPF
500 RSD509.40000 XPF
1000 RSD1018.80000 XPF
2000 RSD2037.60000 XPF
5000 RSD5094.00000 XPF
10000 RSD10188.00000 XPF