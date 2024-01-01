100 узбекских сомов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте UZS в XOF по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = CFA0,04803 XOF

Среднерыночный курс в 11:41
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UZS к XOF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

XOF
1 UZS в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04800,0480
Низкий0,04690,0460
В среднем0,04730,0468
Изменение2.28%1.61%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UZS к XOF

За последние 30 дней максимальный курс UZS к XOF составил 0,0480, а минимальный — 0,0469. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0473. Изменение курса UZS к XOF в процентном соотношении составило 2.28.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к XOF составил 0,0480, а минимальный — 0,0460. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0468. Изменение курса UZS к XOF в процентном соотношении составило 1.61.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UZS к XOF

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,067901,4861,620,93821,781
1 GBP1,20811,289108,7511,7951,9571,13326,319
1 USD0,9380,776184,3851,3931,5190,87920,422
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Франк КФА BCEAO
1 UZS0,04803 XOF
5 UZS0,24015 XOF
10 UZS0,48030 XOF
20 UZS0,96059 XOF
50 UZS2,40148 XOF
100 UZS4,80295 XOF
250 UZS12,00738 XOF
500 UZS24,01475 XOF
1000 UZS48,02950 XOF
2000 UZS96,05900 XOF
5000 UZS240,14750 XOF
10000 UZS480,29500 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Узбекский сом
1 XOF20,82050 UZS
5 XOF104,10250 UZS
10 XOF208,20500 UZS
20 XOF416,41000 UZS
50 XOF1 041,02500 UZS
100 XOF2 082,05000 UZS
250 XOF5 205,12500 UZS
500 XOF10 410,25000 UZS
1000 XOF20 820,50000 UZS
2000 XOF41 641,00000 UZS
5000 XOF104 102,50000 UZS
10000 XOF208 205,00000 UZS