5 000 узбекских сомов в филиппинские песо

Сконвертируйте UZS в PHP по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₱0,004581 PHP

Среднерыночный курс в 11:12
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График изменения обменного курса UZS к PHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PHP
1 UZS в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00460,0046
Низкий0,00450,0044
В среднем0,00450,0045
Изменение2.20%1.49%
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Соотношение 1 UZS к PHP

За последние 30 дней максимальный курс UZS к PHP составил 0,0046, а минимальный — 0,0045. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0045. Изменение курса UZS к PHP в процентном соотношении составило 2.20.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к PHP составил 0,0046, а минимальный — 0,0044. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0045. Изменение курса UZS к PHP в процентном соотношении составило 1.49.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9951,4861,620,93821,72
1 GBP1,20811,288108,7121,7951,9571,13326,238
1 USD0,9380,776184,3871,3941,5190,87920,367
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Филиппинский песо
1 UZS0,00458 PHP
5 UZS0,02290 PHP
10 UZS0,04581 PHP
20 UZS0,09161 PHP
50 UZS0,22903 PHP
100 UZS0,45806 PHP
250 UZS1,14514 PHP
500 UZS2,29028 PHP
1000 UZS4,58055 PHP
2000 UZS9,16110 PHP
5000 UZS22,90275 PHP
10000 UZS45,80550 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Узбекский сом
1 PHP218,31400 UZS
5 PHP1 091,57000 UZS
10 PHP2 183,14000 UZS
20 PHP4 366,28000 UZS
50 PHP10 915,70000 UZS
100 PHP21 831,40000 UZS
250 PHP54 578,50000 UZS
500 PHP109 157,00000 UZS
1000 PHP218 314,00000 UZS
2000 PHP436 628,00000 UZS
5000 PHP1 091 570,00000 UZS
10000 PHP2 183 140,00000 UZS