10 тысяч филиппинских песо в узбекские сомы

Сконвертируйте PHP в UZS по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = so'm219,2 UZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 PHP в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий223,2780229,1970
Низкий217,4050217,4050
В среднем220,5803223,8661
Изменение-1.75%-0.57%
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Соотношение 1 PHP к UZS

За последние 30 дней максимальный курс PHP к UZS составил 223,2780, а минимальный — 217,4050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 220,5803. Изменение курса PHP к UZS в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к UZS составил 229,1970, а минимальный — 217,4050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 223,8661. Изменение курса PHP к UZS в процентном соотношении составило -0.57.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Узбекский сом
1 PHP219,19600 UZS
5 PHP1 095,98000 UZS
10 PHP2 191,96000 UZS
20 PHP4 383,92000 UZS
50 PHP10 959,80000 UZS
100 PHP21 919,60000 UZS
250 PHP54 799,00000 UZS
500 PHP109 598,00000 UZS
1000 PHP219 196,00000 UZS
2000 PHP438 392,00000 UZS
5000 PHP1 095 980,00000 UZS
10000 PHP2 191 960,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Филиппинский песо
1 UZS0,00456 PHP
5 UZS0,02281 PHP
10 UZS0,04562 PHP
20 UZS0,09124 PHP
50 UZS0,22811 PHP
100 UZS0,45621 PHP
250 UZS1,14053 PHP
500 UZS2,28106 PHP
1000 UZS4,56212 PHP
2000 UZS9,12424 PHP
5000 UZS22,81060 PHP
10000 UZS45,62120 PHP