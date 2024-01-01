5 узбекских сомов в венгерские форинты

Сконвертируйте UZS в HUF по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Ft0,03054 HUF

Среднерыночный курс в 02:03
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График изменения обменного курса UZS к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 UZS в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03080,0308
Низкий0,02920,0277
В среднем0,02990,0289
Изменение4.60%8.96%
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Соотношение 1 UZS к HUF

За последние 30 дней максимальный курс UZS к HUF составил 0,0308, а минимальный — 0,0292. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0299. Изменение курса UZS к HUF в процентном соотношении составило 4.60.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к HUF составил 0,0308, а минимальный — 0,0277. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0289. Изменение курса UZS к HUF в процентном соотношении составило 8.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8341,04988,4551,4751,620,92921,719
1 GBP1,19911,257106,0671,7691,9431,11426,044
1 USD0,9540,795184,3511,4061,5450,88620,711
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,246

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Венгерский форинт
1 UZS0,03054 HUF
5 UZS0,15269 HUF
10 UZS0,30538 HUF
20 UZS0,61076 HUF
50 UZS1,52690 HUF
100 UZS3,05379 HUF
250 UZS7,63448 HUF
500 UZS15,26895 HUF
1000 UZS30,53790 HUF
2000 UZS61,07580 HUF
5000 UZS152,68950 HUF
10000 UZS305,37900 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Узбекский сом
2000 HUF65 492,40000 UZS
5000 HUF163 731,00000 UZS
10000 HUF327 462,00000 UZS
15000 HUF491 193,00000 UZS
20000 HUF654 924,00000 UZS
30000 HUF982 386,00000 UZS
40000 HUF1 309 848,00000 UZS
50000 HUF1 637 310,00000 UZS
60000 HUF1 964 772,00000 UZS
100000 HUF3 274 620,00000 UZS
150000 HUF4 911 930,00000 UZS
200000 HUF6 549 240,00000 UZS