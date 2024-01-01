20 узбекских сомов в венгерские форинты

Сконвертируйте UZS в HUF по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Ft0,02985 HUF

Среднерыночный курс в 10:35
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График изменения обменного курса UZS к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 UZS в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02990,0299
Низкий0,02870,0277
В среднем0,02920,0285
Изменение3.91%5.29%
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Соотношение 1 UZS к HUF

За последние 30 дней максимальный курс UZS к HUF составил 0,0299, а минимальный — 0,0287. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0292. Изменение курса UZS к HUF в процентном соотношении составило 3.91.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к HUF составил 0,0299, а минимальный — 0,0277. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0285. Изменение курса UZS к HUF в процентном соотношении составило 5.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1421,4881,6220,93921,71
1 GBP1,20711,29108,8431,7961,9581,13426,215
1 USD0,9360,775184,3711,3921,5180,87920,321
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Венгерский форинт
1 UZS0,02985 HUF
5 UZS0,14924 HUF
10 UZS0,29849 HUF
20 UZS0,59697 HUF
50 UZS1,49243 HUF
100 UZS2,98486 HUF
250 UZS7,46215 HUF
500 UZS14,92430 HUF
1000 UZS29,84860 HUF
2000 UZS59,69720 HUF
5000 UZS149,24300 HUF
10000 UZS298,48600 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Узбекский сом
2000 HUF67 004,80000 UZS
5000 HUF167 512,00000 UZS
10000 HUF335 024,00000 UZS
15000 HUF502 536,00000 UZS
20000 HUF670 048,00000 UZS
30000 HUF1 005 072,00000 UZS
40000 HUF1 340 096,00000 UZS
50000 HUF1 675 120,00000 UZS
60000 HUF2 010 144,00000 UZS
100000 HUF3 350 240,00000 UZS
150000 HUF5 025 360,00000 UZS
200000 HUF6 700 480,00000 UZS