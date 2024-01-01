1 узбекский сом в коста-риканские колоны

Сконвертируйте UZS в CRC по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₡0,04000 CRC

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 UZS в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04050,0416
Низкий0,04000,0400
В среднем0,04020,0406
Изменение-1.15%-3.75%
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Соотношение 1 UZS к CRC

За последние 30 дней максимальный курс UZS к CRC составил 0,0405, а минимальный — 0,0400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0402. Изменение курса UZS к CRC в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к CRC составил 0,0416, а минимальный — 0,0400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0406. Изменение курса UZS к CRC в процентном соотношении составило -3.75.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1281,4871,6220,93921,727
1 GBP1,20711,29108,8181,7961,9581,13326,233
1 USD0,9360,775184,3781,3931,5180,87920,341
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекский сом

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Коста-риканский колон
1 UZS0,04000 CRC
5 UZS0,19998 CRC
10 UZS0,39996 CRC
20 UZS0,79992 CRC
50 UZS1,99981 CRC
100 UZS3,99961 CRC
250 UZS9,99903 CRC
500 UZS19,99805 CRC
1000 UZS39,99610 CRC
2000 UZS79,99220 CRC
5000 UZS199,98050 CRC
10000 UZS399,96100 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Узбекский сом
1 CRC25,00240 UZS
5 CRC125,01200 UZS
10 CRC250,02400 UZS
20 CRC500,04800 UZS
50 CRC1 250,12000 UZS
100 CRC2 500,24000 UZS
250 CRC6 250,60000 UZS
500 CRC12 501,20000 UZS
1000 CRC25 002,40000 UZS
2000 CRC50 004,80000 UZS
5000 CRC125 012,00000 UZS
10000 CRC250 024,00000 UZS