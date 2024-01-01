1 узбекский сом в бангладешские таки

Сконвертируйте UZS в BDT по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Tk0,009336 BDT

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 UZS в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00940,0094
Низкий0,00930,0093
В среднем0,00930,0094
Изменение-0.17%0.28%
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Соотношение 1 UZS к BDT

За последние 30 дней максимальный курс UZS к BDT составил 0,0094, а минимальный — 0,0093. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0093. Изменение курса UZS к BDT в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к BDT составил 0,0094, а минимальный — 0,0093. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса UZS к BDT в процентном соотношении составило 0.28.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1311,4881,6220,93821,699
1 GBP1,20811,29108,8461,7971,9591,13326,205
1 USD0,9360,775184,381,3931,5190,87820,315
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекский сом

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Бангладешская така
1 UZS0,00934 BDT
5 UZS0,04668 BDT
10 UZS0,09336 BDT
20 UZS0,18673 BDT
50 UZS0,46682 BDT
100 UZS0,93364 BDT
250 UZS2,33411 BDT
500 UZS4,66822 BDT
1000 UZS9,33643 BDT
2000 UZS18,67286 BDT
5000 UZS46,68215 BDT
10000 UZS93,36430 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Узбекский сом
1 BDT107,10700 UZS
5 BDT535,53500 UZS
10 BDT1 071,07000 UZS
20 BDT2 142,14000 UZS
50 BDT5 355,35000 UZS
100 BDT10 710,70000 UZS
250 BDT26 776,75000 UZS
500 BDT53 553,50000 UZS
1000 BDT107 107,00000 UZS
2000 BDT214 214,00000 UZS
5000 BDT535 535,00000 UZS
10000 BDT1 071 070,00000 UZS