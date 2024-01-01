5 уругвайских песо в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте UYU в LKR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса UYU к LKR
1 UYU = 6,93112 LKR
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|1 UYU в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|7,1464
|7,4717
|Низкий
|6,9311
|6,9311
|В среднем
|7,0400
|7,2195
|Изменение
|-1.72%
|-6.34%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UYU к LKR
За последние 30 дней максимальный курс UYU к LKR составил 7,1464, а минимальный — 6,9311. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0400. Изменение курса UYU к LKR в процентном соотношении составило -1.72.
За последние 90 дней максимальный курс UYU к LKR составил 7,4717, а минимальный — 6,9311. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2195. Изменение курса UYU к LKR в процентном соотношении составило -6.34.
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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Уругвайское песо / Шри-Ланкийская рупия
|1 UYU
|6,93112 LKR
|5 UYU
|34,65560 LKR
|10 UYU
|69,31120 LKR
|20 UYU
|138,62240 LKR
|50 UYU
|346,55600 LKR
|100 UYU
|693,11200 LKR
|250 UYU
|1 732,78000 LKR
|500 UYU
|3 465,56000 LKR
|1000 UYU
|6 931,12000 LKR
|2000 UYU
|13 862,24000 LKR
|5000 UYU
|34 655,60000 LKR
|10000 UYU
|69 311,20000 LKR