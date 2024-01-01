10 тысяч угандийских шиллингов в пакистанские рупии

Сконвертируйте UGX в PKR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₨0,07595 PKR

Среднерыночный курс в 07:14
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График изменения обменного курса UGX к PKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PKR
1 UGX в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07600,0760
Низкий0,07560,0748
В среднем0,07580,0754
Изменение0.20%1.46%
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Соотношение 1 UGX к PKR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к PKR составил 0,0760, а минимальный — 0,0756. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0758. Изменение курса UGX к PKR в процентном соотношении составило 0.20.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к PKR составил 0,0760, а минимальный — 0,0748. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0754. Изменение курса UGX к PKR в процентном соотношении составило 1.46.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3871 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6241 117,60,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4421 817,171,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5131 276,121,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Пакистанская рупия
1 UGX0,07595 PKR
5 UGX0,37973 PKR
10 UGX0,75946 PKR
20 UGX1,51891 PKR
50 UGX3,79728 PKR
100 UGX7,59455 PKR
250 UGX18,98638 PKR
500 UGX37,97275 PKR
1000 UGX75,94550 PKR
2000 UGX151,89100 PKR
5000 UGX379,72750 PKR
10000 UGX759,45500 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Угандийский шиллинг
1 PKR13,16730 UGX
5 PKR65,83650 UGX
10 PKR131,67300 UGX
20 PKR263,34600 UGX
50 PKR658,36500 UGX
100 PKR1 316,73000 UGX
250 PKR3 291,82500 UGX
500 PKR6 583,65000 UGX
1000 PKR13 167,30000 UGX
2000 PKR26 334,60000 UGX
5000 PKR65 836,50000 UGX
10000 PKR131 673,00000 UGX