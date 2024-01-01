1 украинская гривна в польские злотые

Сконвертируйте UAH в PLN по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = zł0,09847 PLN

Среднерыночный курс в 04:07
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График изменения обменного курса UAH к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 UAH в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09850,0985
Низкий0,09570,0924
В среднем0,09740,0953
Изменение2.85%3.37%
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Соотношение 1 UAH к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UAH к PLN составил 0,0985, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0974. Изменение курса UAH к PLN в процентном соотношении составило 2.85.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к PLN составил 0,0985, а минимальный — 0,0924. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0953. Изменение курса UAH к PLN в процентном соотношении составило 3.37.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4650,7751,3291,39217,6161,518
1 EUR1,071190,4830,831,4241,49118,8711,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205109,0411,7151,79722,7411,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Польский злотый
1 UAH0,09847 PLN
5 UAH0,49233 PLN
10 UAH0,98465 PLN
20 UAH1,96931 PLN
50 UAH4,92327 PLN
100 UAH9,84653 PLN
250 UAH24,61633 PLN
500 UAH49,23265 PLN
1000 UAH98,46530 PLN
2000 UAH196,93060 PLN
5000 UAH492,32650 PLN
10000 UAH984,65300 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Украинская гривна
1 PLN10,15590 UAH
5 PLN50,77950 UAH
10 PLN101,55900 UAH
20 PLN203,11800 UAH
50 PLN507,79500 UAH
100 PLN1 015,59000 UAH
250 PLN2 538,97500 UAH
500 PLN5 077,95000 UAH
1000 PLN10 155,90000 UAH
2000 PLN20 311,80000 UAH
5000 PLN50 779,50000 UAH
10000 PLN101 559,00000 UAH