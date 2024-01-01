50 украинских гривен в оманские риалы

Сконвертируйте UAH в OMR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ر.ع.0,009380 OMR

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График изменения обменного курса UAH к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 UAH в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00940,0094
Низкий0,00940,0093
В среднем0,00940,0094
Изменение-0.09%-0.23%
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Соотношение 1 UAH к OMR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к OMR составил 0,0094, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0094. Изменение курса UAH к OMR в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к OMR составил 0,0094, а минимальный — 0,0093. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса UAH к OMR в процентном соотношении составило -0.23.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3760,7741,3281,39217,6161,517
1 EUR1,072190,4260,831,4231,49218,8791,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,96811,7151,79822,751,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Оманский риал
1 UAH0,00938 OMR
5 UAH0,04690 OMR
10 UAH0,09380 OMR
20 UAH0,18760 OMR
50 UAH0,46899 OMR
100 UAH0,93798 OMR
250 UAH2,34495 OMR
500 UAH4,68989 OMR
1000 UAH9,37978 OMR
2000 UAH18,75956 OMR
5000 UAH46,89890 OMR
10000 UAH93,79780 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Украинская гривна
1 OMR106,61200 UAH
5 OMR533,06000 UAH
10 OMR1 066,12000 UAH
20 OMR2 132,24000 UAH
50 OMR5 330,60000 UAH
100 OMR10 661,20000 UAH
250 OMR26 653,00000 UAH
500 OMR53 306,00000 UAH
1000 OMR106 612,00000 UAH
2000 OMR213 224,00000 UAH
5000 OMR533 060,00000 UAH
10000 OMR1 066 120,00000 UAH