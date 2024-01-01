10 тысяч оманских риалов в украинские гривны

Сконвертируйте OMR в UAH по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₴106,9 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 OMR в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий106,8760107,0140
Низкий106,4940105,9740
В среднем106,6130106,5092
Изменение0.34%0.48%
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Соотношение 1 OMR к UAH

За последние 30 дней максимальный курс OMR к UAH составил 106,8760, а минимальный — 106,4940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 106,6130. Изменение курса OMR к UAH в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к UAH составил 107,0140, а минимальный — 105,9740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 106,5092. Изменение курса OMR к UAH в процентном соотношении составило 0.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Украинская гривна
1 OMR106,87300 UAH
5 OMR534,36500 UAH
10 OMR1 068,73000 UAH
20 OMR2 137,46000 UAH
50 OMR5 343,65000 UAH
100 OMR10 687,30000 UAH
250 OMR26 718,25000 UAH
500 OMR53 436,50000 UAH
1000 OMR106 873,00000 UAH
2000 OMR213 746,00000 UAH
5000 OMR534 365,00000 UAH
10000 OMR1 068 730,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Оманский риал
1 UAH0,00936 OMR
5 UAH0,04678 OMR
10 UAH0,09357 OMR
20 UAH0,18714 OMR
50 UAH0,46784 OMR
100 UAH0,93569 OMR
250 UAH2,33922 OMR
500 UAH4,67843 OMR
1000 UAH9,35687 OMR
2000 UAH18,71374 OMR
5000 UAH46,78435 OMR
10000 UAH93,56870 OMR