5 000 танзанийских шиллингов в руандийские франки

Сконвертируйте TZS в RWF по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = R₣0,5137 RWF

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График изменения обменного курса TZS к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
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RWF
1 TZS в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51370,5137
Низкий0,49560,4890
В среднем0,50170,4959
Изменение3.60%5.03%
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Соотношение 1 TZS к RWF

За последние 30 дней максимальный курс TZS к RWF составил 0,5137, а минимальный — 0,4956. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5017. Изменение курса TZS к RWF в процентном соотношении составило 3.60.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к RWF составил 0,5137, а минимальный — 0,4890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4959. Изменение курса TZS к RWF в процентном соотношении составило 5.03.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,62384,3720,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27963,5740,703
1 CAD0,7190,95411,090,55712,66760,6450,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61655,6140,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

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TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Руандийский франк
1 TZS0,51367 RWF
5 TZS2,56836 RWF
10 TZS5,13671 RWF
20 TZS10,27342 RWF
50 TZS25,68355 RWF
100 TZS51,36710 RWF
250 TZS128,41775 RWF
500 TZS256,83550 RWF
1000 TZS513,67100 RWF
2000 TZS1 027,34200 RWF
5000 TZS2 568,35500 RWF
10000 TZS5 136,71000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Танзанийский шиллинг
1 RWF1,94677 TZS
5 RWF9,73385 TZS
10 RWF19,46770 TZS
20 RWF38,93540 TZS
50 RWF97,33850 TZS
100 RWF194,67700 TZS
250 RWF486,69250 TZS
500 RWF973,38500 TZS
1000 RWF1 946,77000 TZS
2000 RWF3 893,54000 TZS
5000 RWF9 733,85000 TZS
10000 RWF19 467,70000 TZS