500 танзанийских шиллингов в румынские леи

Сконвертируйте TZS в RON по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = L0,001742 RON

Среднерыночный курс в 01:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к RON

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

RON
1 TZS в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00170,0017
Низкий0,00170,0016
В среднем0,00170,0017
Изменение4.29%4.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к RON

За последние 30 дней максимальный курс TZS к RON составил 0,0017, а минимальный — 0,0017. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0017. Изменение курса TZS к RON в процентном соотношении составило 4.29.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к RON составил 0,0017, а минимальный — 0,0016. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0017. Изменение курса TZS к RON в процентном соотношении составило 4.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к RON

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61784,3710,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27463,5730,703
1 CAD0,7190,95411,090,55612,66360,6480,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61555,630,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Румынский лей
1 TZS0,00174 RON
5 TZS0,00871 RON
10 TZS0,01742 RON
20 TZS0,03484 RON
50 TZS0,08709 RON
100 TZS0,17418 RON
250 TZS0,43545 RON
500 TZS0,87089 RON
1000 TZS1,74178 RON
2000 TZS3,48356 RON
5000 TZS8,70890 RON
10000 TZS17,41780 RON
Обменные курсы Румынский лей / Танзанийский шиллинг
1 RON574,12700 TZS
5 RON2 870,63500 TZS
10 RON5 741,27000 TZS
20 RON11 482,54000 TZS
50 RON28 706,35000 TZS
100 RON57 412,70000 TZS
250 RON143 531,75000 TZS
500 RON287 063,50000 TZS
1000 RON574 127,00000 TZS
2000 RON1 148 254,00000 TZS
5000 RON2 870 635,00000 TZS
10000 RON5 741 270,00000 TZS