20 турецких лир в сейшельские рупии

Сконвертируйте TRY в SCR по реальному обменному курсу

20 try
8,53 scr

TL1,000 TRY = ₨0,4266 SCR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 TRY в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45270,4527
Низкий0,41360,4081
В среднем0,42720,4247
Изменить-0.68%-0.10%
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Соотношение 1 TRY к SCR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к SCR составил 0,4527, а минимальный — 0,4136. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4272. Изменение курса TRY к SCR в процентном соотношении составило -0.68.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к SCR составил 0,4527, а минимальный — 0,4081. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4247. Изменение курса TRY к SCR в процентном соотношении составило -0.10.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Сейшельская рупия
1 TRY0,42664 SCR
5 TRY2,13320 SCR
10 TRY4,26640 SCR
20 TRY8,53280 SCR
50 TRY21,33200 SCR
100 TRY42,66400 SCR
250 TRY106,66000 SCR
500 TRY213,32000 SCR
1000 TRY426,64000 SCR
2000 TRY853,28000 SCR
5000 TRY2 133,20000 SCR
10000 TRY4 266,40000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Турецкая лира
1 SCR2,34390 TRY
5 SCR11,71950 TRY
10 SCR23,43900 TRY
20 SCR46,87800 TRY
50 SCR117,19500 TRY
100 SCR234,39000 TRY
250 SCR585,97500 TRY
500 SCR1 171,95000 TRY
1000 SCR2 343,90000 TRY
2000 SCR4 687,80000 TRY
5000 SCR11 719,50000 TRY
10000 SCR23 439,00000 TRY