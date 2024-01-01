50 тунисских динаров в исландские кроны
Сконвертируйте TND в ISK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TND в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|44,4391
|44,7202
|Низкий
|44,0318
|43,9648
|В среднем
|44,2030
|44,3518
|Изменить
|-0.25%
|-0.88%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TND к ISK
За последние 30 дней максимальный курс TND к ISK составил 44,4391, а минимальный — 44,0318. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 44,2030. Изменение курса TND к ISK в процентном соотношении составило -0.25.
За последние 90 дней максимальный курс TND к ISK составил 44,7202, а минимальный — 43,9648. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 44,3518. Изменение курса TND к ISK в процентном соотношении составило -0.88.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Тунисский динар / Исландская крона
|1 TND
|44,32650 ISK
|5 TND
|221,63250 ISK
|10 TND
|443,26500 ISK
|20 TND
|886,53000 ISK
|50 TND
|2 216,32500 ISK
|100 TND
|4 432,65000 ISK
|250 TND
|11 081,62500 ISK
|500 TND
|22 163,25000 ISK
|1000 TND
|44 326,50000 ISK
|2000 TND
|88 653,00000 ISK
|5000 TND
|221 632,50000 ISK
|10000 TND
|443 265,00000 ISK