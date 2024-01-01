100 тунисских динаров в болгарские левы

Сконвертируйте TND в BGN по реальному обменному курсу

100 tnd
57,91 bgn

DT1,000 TND = лв0,5791 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58310,5831
Низкий0,57700,5763
В среднем0,57960,5797
Изменить-0.68%-0.48%
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Соотношение 1 TND к BGN

За последние 30 дней максимальный курс TND к BGN составил 0,5831, а минимальный — 0,5770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5796. Изменение курса TND к BGN в процентном соотношении составило -0.68.

За последние 90 дней максимальный курс TND к BGN составил 0,5831, а минимальный — 0,5763. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5797. Изменение курса TND к BGN в процентном соотношении составило -0.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Болгарский Лев
1 TND0,57912 BGN
5 TND2,89559 BGN
10 TND5,79117 BGN
20 TND11,58234 BGN
50 TND28,95585 BGN
100 TND57,91170 BGN
250 TND144,77925 BGN
500 TND289,55850 BGN
1000 TND579,11700 BGN
2000 TND1 158,23400 BGN
5000 TND2 895,58500 BGN
10000 TND5 791,17000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Тунисский динар
1 BGN1,72677 TND
5 BGN8,63385 TND
10 BGN17,26770 TND
20 BGN34,53540 TND
50 BGN86,33850 TND
100 BGN172,67700 TND
250 BGN431,69250 TND
500 BGN863,38500 TND
1000 BGN1 726,77000 TND
2000 BGN3 453,54000 TND
5000 BGN8 633,85000 TND
10000 BGN17 267,70000 TND