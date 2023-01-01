Сейшельские рупии в дирхамы оаэ

Сконвертируйте SCR в AED по реальному обменному курсу

1 000 scr
284,39 aed

1.00000 SCR = 0.28439 AED

Среднерыночный курс в 5:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SCR к AED

1 мин. назад 1 SCR → 0 AED
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862451.0738589.06781.457161.676970.9577518.5284
1GBP1.1594911.24505103.2681.689471.944331.110521.4823
1USD0.931250.803181182.94251.356951.561650.891917.2542
1INR0.01122740.009683580.012056510.01636010.01882810.01075320.208026

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельская рупия

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Дирхам ОАЭ
1 SCR0.28439 AED
5 SCR1.42194 AED
10 SCR2.84388 AED
20 SCR5.68776 AED
50 SCR14.21940 AED
100 SCR28.43880 AED
250 SCR71.09700 AED
500 SCR142.19400 AED
1000 SCR284.38800 AED
2000 SCR568.77600 AED
5000 SCR1421.94000 AED
10000 SCR2843.88000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Сейшельская рупия
1 AED3.51632 SCR
5 AED17.58160 SCR
10 AED35.16320 SCR
20 AED70.32640 SCR
50 AED175.81600 SCR
100 AED351.63200 SCR
250 AED879.08000 SCR
500 AED1758.16000 SCR
1000 AED3516.32000 SCR
2000 AED7032.64000 SCR
5000 AED17581.60000 SCR
10000 AED35163.20000 SCR