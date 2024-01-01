50 дирхамов ОАЭ в сейшельские рупии

Сконвертируйте AED в SCR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₨3,769 SCR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 AED в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,09034,0903
Низкий3,60313,5623
В среднем3,77493,7672
Изменение-4.05%-0.78%
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Соотношение 1 AED к SCR

За последние 30 дней максимальный курс AED к SCR составил 4,0903, а минимальный — 3,6031. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,7749. Изменение курса AED к SCR в процентном соотношении составило -4.05.

За последние 90 дней максимальный курс AED к SCR составил 4,0903, а минимальный — 3,5623. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7672. Изменение курса AED к SCR в процентном соотношении составило -0.78.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Сейшельская рупия
1 AED3,76883 SCR
5 AED18,84415 SCR
10 AED37,68830 SCR
20 AED75,37660 SCR
50 AED188,44150 SCR
100 AED376,88300 SCR
250 AED942,20750 SCR
500 AED1 884,41500 SCR
1000 AED3 768,83000 SCR
2000 AED7 537,66000 SCR
5000 AED18 844,15000 SCR
10000 AED37 688,30000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Дирхам ОАЭ
1 SCR0,26534 AED
5 SCR1,32667 AED
10 SCR2,65335 AED
20 SCR5,30670 AED
50 SCR13,26675 AED
100 SCR26,53350 AED
250 SCR66,33375 AED
500 SCR132,66750 AED
1000 SCR265,33500 AED
2000 SCR530,67000 AED
5000 SCR1 326,67500 AED
10000 SCR2 653,35000 AED