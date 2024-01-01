Seyşeller rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SCR → AED çevirin

1.000 scr
267,50 aed

1.00000 SCR = 0.26749 AED

20:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0769589.38921.450921.651380.94755518.3577
1 GBP1.1697411.25975104.5621.69721.931691.1083921.4737
1 USD0.928550.793808183.00221.347251.533390.8798517.046
1 INR0.0111870.00956370.012047910.01623150.01847410.01060030.205368

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Seyşeller rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SCR0.26749 AED
5 SCR1.33747 AED
10 SCR2.67495 AED
20 SCR5.34990 AED
50 SCR13.37475 AED
100 SCR26.74950 AED
250 SCR66.87375 AED
500 SCR133.74750 AED
1000 SCR267.49500 AED
2000 SCR534.99000 AED
5000 SCR1337.47500 AED
10000 SCR2674.95000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Seyşeller Rupisi
1 AED3.73838 SCR
5 AED18.69190 SCR
10 AED37.38380 SCR
20 AED74.76760 SCR
50 AED186.91900 SCR
100 AED373.83800 SCR
250 AED934.59500 SCR
500 AED1869.19000 SCR
1000 AED3738.38000 SCR
2000 AED7476.76000 SCR
5000 AED18691.90000 SCR
10000 AED37383.80000 SCR