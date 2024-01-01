500 Seyşeller rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SCR → AED çevirin

500 scr
135,14 aed

1,000₨ SCR = 0,2703د.إ AED

12:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27460,2746
Düşük0,24560,2456
Ortalama0,26300,2654
Değişim2.18%0.44%
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1 SCR → AED istatistikleri

SCR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2746, en düşük 0,2456 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2630 oldu. SCR → AED kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

SCR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2746, en düşük 0,2456 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2654 oldu. SCR → AED kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08690,9461,5071,670,9420,793
1 GBP1,17511,276106,8361,771,9621,10424,426
1 USD0,9210,784183,741,3881,5380,86619,146
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,229

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SCR0,27027 AED
5 SCR1,35135 AED
10 SCR2,70270 AED
20 SCR5,40540 AED
50 SCR13,51350 AED
100 SCR27,02700 AED
250 SCR67,56750 AED
500 SCR135,13500 AED
1000 SCR270,27000 AED
2000 SCR540,54000 AED
5000 SCR1.351,35000 AED
10000 SCR2.702,70000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Seyşeller Rupisi
1 AED3,70000 SCR
5 AED18,50000 SCR
10 AED37,00000 SCR
20 AED74,00000 SCR
50 AED185,00000 SCR
100 AED370,00000 SCR
250 AED925,00000 SCR
500 AED1.850,00000 SCR
1000 AED3.700,00000 SCR
2000 AED7.400,00000 SCR
5000 AED18.500,00000 SCR
10000 AED37.000,00000 SCR