5 российских рублей в иорданские динары

Сконвертируйте RUB в JOD по реальному обменному курсу

5 rub
0.037 jod

1.00000 RUB = 0.00732 JOD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RUB к JOD

1 мин. назад 1 RUB → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for российских рублей

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Российский рубль / Иорданский динар
1 RUB0.00732 JOD
5 RUB0.03662 JOD
10 RUB0.07324 JOD
20 RUB0.14649 JOD
50 RUB0.36622 JOD
100 RUB0.73244 JOD
250 RUB1.83110 JOD
500 RUB3.66219 JOD
1000 RUB7.32438 JOD
2000 RUB14.64876 JOD
5000 RUB36.62190 JOD
10000 RUB73.24380 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Российский рубль
1 JOD136.53000 RUB
5 JOD682.65000 RUB
10 JOD1365.30000 RUB
20 JOD2730.60000 RUB
50 JOD6826.50000 RUB
100 JOD13653.00000 RUB
250 JOD34132.50000 RUB
500 JOD68265.00000 RUB
1000 JOD136530.00000 RUB
2000 JOD273060.00000 RUB
5000 JOD682650.00000 RUB
10000 JOD1365300.00000 RUB