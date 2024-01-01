100 пакистанских рупий в болгарские левы

Сконвертируйте PKR в BGN по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = лв0,006564 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 PKR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0066
Низкий0,00640,0063
В среднем0,00650,0064
Изменение2.04%2.36%
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Соотношение 1 PKR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс PKR к BGN составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса PKR к BGN в процентном соотношении составило 2.04.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к BGN составил 0,0066, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0064. Изменение курса PKR к BGN в процентном соотношении составило 2.36.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Болгарский Лев
1 PKR0,00656 BGN
5 PKR0,03282 BGN
10 PKR0,06564 BGN
20 PKR0,13128 BGN
50 PKR0,32820 BGN
100 PKR0,65640 BGN
250 PKR1,64099 BGN
500 PKR3,28198 BGN
1000 PKR6,56395 BGN
2000 PKR13,12790 BGN
5000 PKR32,81975 BGN
10000 PKR65,63950 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Пакистанская рупия
1 BGN152,34700 PKR
5 BGN761,73500 PKR
10 BGN1 523,47000 PKR
20 BGN3 046,94000 PKR
50 BGN7 617,35000 PKR
100 BGN15 234,70000 PKR
250 BGN38 086,75000 PKR
500 BGN76 173,50000 PKR
1000 BGN152 347,00000 PKR
2000 BGN304 694,00000 PKR
5000 BGN761 735,00000 PKR
10000 BGN1 523 470,00000 PKR