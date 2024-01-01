1 тысяча кин Папуа-Новой Гвинеи в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте PGK в LKR по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = Sr73,95 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LKR
1 PGK в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий74,853678,1869
Низкий73,952373,9523
В среднем74,375175,9421
Изменение-0.72%-4.42%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к LKR

За последние 30 дней максимальный курс PGK к LKR составил 74,8536, а минимальный — 73,9523. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 74,3751. Изменение курса PGK к LKR в процентном соотношении составило -0.72.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к LKR составил 78,1869, а минимальный — 73,9523. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 75,9421. Изменение курса PGK к LKR в процентном соотношении составило -4.42.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к LKR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Шри-Ланкийская рупия
1 PGK73,95230 LKR
5 PGK369,76150 LKR
10 PGK739,52300 LKR
20 PGK1 479,04600 LKR
50 PGK3 697,61500 LKR
100 PGK7 395,23000 LKR
250 PGK18 488,07500 LKR
500 PGK36 976,15000 LKR
1000 PGK73 952,30000 LKR
2000 PGK147 904,60000 LKR
5000 PGK369 761,50000 LKR
10000 PGK739 523,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 LKR0,01352 PGK
5 LKR0,06761 PGK
10 LKR0,13522 PGK
20 LKR0,27044 PGK
50 LKR0,67611 PGK
100 LKR1,35222 PGK
250 LKR3,38055 PGK
500 LKR6,76110 PGK
1000 LKR13,52220 PGK
2000 LKR27,04440 PGK
5000 LKR67,61100 PGK
10000 LKR135,22200 PGK