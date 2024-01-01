2 000 панамских бальбоа в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте PAB в LKR по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = Sr292,5 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 PAB в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий293,5550305,0600
Низкий292,4450292,4450
В среднем292,9327297,1201
Изменение-0.07%-2.29%
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Соотношение 1 PAB к LKR

За последние 30 дней максимальный курс PAB к LKR составил 293,5550, а минимальный — 292,4450. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 292,9327. Изменение курса PAB к LKR в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к LKR составил 305,0600, а минимальный — 292,4450. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 297,1201. Изменение курса PAB к LKR в процентном соотношении составило -2.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Шри-Ланкийская рупия
1 PAB292,47500 LKR
5 PAB1 462,37500 LKR
10 PAB2 924,75000 LKR
20 PAB5 849,50000 LKR
50 PAB14 623,75000 LKR
100 PAB29 247,50000 LKR
250 PAB73 118,75000 LKR
500 PAB146 237,50000 LKR
1000 PAB292 475,00000 LKR
2000 PAB584 950,00000 LKR
5000 PAB1 462 375,00000 LKR
10000 PAB2 924 750,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Панамский бальбоа
1 LKR0,00342 PAB
5 LKR0,01710 PAB
10 LKR0,03419 PAB
20 LKR0,06838 PAB
50 LKR0,17096 PAB
100 LKR0,34191 PAB
250 LKR0,85478 PAB
500 LKR1,70955 PAB
1000 LKR3,41910 PAB
2000 LKR6,83820 PAB
5000 LKR17,09550 PAB
10000 LKR34,19100 PAB