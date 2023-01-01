Оманские риалы в сальвадорские колоны

Сконвертируйте OMR в SVC по реальному обменному курсу

1 000 omr
22 740,60 svc

1.00000 OMR = 22.74060 SVC

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса OMR к SVC

1 мин. назад 1 OMR → 0 SVC
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074889.09451.458021.678460.958918.5336
1GBP1.1614411.2484103.4851.693521.949561.113721.5272
1USD0.93040.801025182.8941.356551.561650.892217.2438
1INR0.0112240.009663250.012063610.01636490.01883910.01076310.208022

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Сальвадорский колон
1 OMR22.74060 SVC
5 OMR113.70300 SVC
10 OMR227.40600 SVC
20 OMR454.81200 SVC
50 OMR1137.03000 SVC
100 OMR2274.06000 SVC
250 OMR5685.15000 SVC
500 OMR11370.30000 SVC
1000 OMR22740.60000 SVC
2000 OMR45481.20000 SVC
5000 OMR113703.00000 SVC
10000 OMR227406.00000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Оманский риал
1 SVC0.04397 OMR
5 SVC0.21987 OMR
10 SVC0.43974 OMR
20 SVC0.87948 OMR
50 SVC2.19871 OMR
100 SVC4.39742 OMR
250 SVC10.99355 OMR
500 SVC21.98710 OMR
1000 SVC43.97420 OMR
2000 SVC87.94840 OMR
5000 SVC219.87100 OMR
10000 SVC439.74200 OMR