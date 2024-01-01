10 оманских риалов в сальвадорские колоны

Сконвертируйте OMR в SVC по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₡22,73 SVC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к SVC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SVC
1 OMR в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий22,732922,7329
Низкий22,725222,7231
В среднем22,727822,7275
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к SVC

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SVC составил 22,7329, а минимальный — 22,7252. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,7278. Изменение курса OMR к SVC в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SVC составил 22,7329, а минимальный — 22,7231. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,7275. Изменение курса OMR к SVC в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Сальвадорский колон
1 OMR22,72520 SVC
5 OMR113,62600 SVC
10 OMR227,25200 SVC
20 OMR454,50400 SVC
50 OMR1 136,26000 SVC
100 OMR2 272,52000 SVC
250 OMR5 681,30000 SVC
500 OMR11 362,60000 SVC
1000 OMR22 725,20000 SVC
2000 OMR45 450,40000 SVC
5000 OMR113 626,00000 SVC
10000 OMR227 252,00000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Оманский риал
1 SVC0,04400 OMR
5 SVC0,22002 OMR
10 SVC0,44004 OMR
20 SVC0,88008 OMR
50 SVC2,20020 OMR
100 SVC4,40040 OMR
250 SVC11,00100 OMR
500 SVC22,00200 OMR
1000 SVC44,00400 OMR
2000 SVC88,00800 OMR
5000 SVC220,02000 OMR
10000 SVC440,04000 OMR