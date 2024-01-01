Yemen riyalinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile OMR → SVC çevirin

1.000 omr
22.727,60 svc

1.00000 OMR = 22.72760 SVC

16:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.075789.31041.453321.653020.94791518.3775
1 GBP1.1692811.2578104.4291.699351.932851.1083821.4885
1 USD0.929650.795039183.02541.351051.536690.8812517.0842
1 INR0.01119690.009575850.012044510.01627270.01850870.01061420.205771

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / El Salvador Kolonu
1 OMR22.72760 SVC
5 OMR113.63800 SVC
10 OMR227.27600 SVC
20 OMR454.55200 SVC
50 OMR1136.38000 SVC
100 OMR2272.76000 SVC
250 OMR5681.90000 SVC
500 OMR11363.80000 SVC
1000 OMR22727.60000 SVC
2000 OMR45455.20000 SVC
5000 OMR113638.00000 SVC
10000 OMR227276.00000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Umman Riyali
1 SVC0.04400 OMR
5 SVC0.22000 OMR
10 SVC0.43999 OMR
20 SVC0.87999 OMR
50 SVC2.19997 OMR
100 SVC4.39994 OMR
250 SVC10.99985 OMR
500 SVC21.99970 OMR
1000 SVC43.99940 OMR
2000 SVC87.99880 OMR
5000 SVC219.99700 OMR
10000 SVC439.99400 OMR