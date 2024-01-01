2 000 оманских риалов в польские злотые

Сконвертируйте OMR в PLN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = zł10,48 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 OMR в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,531810,5318
Низкий10,19529,8749
В среднем10,373310,1507
Изменение2.78%2.43%
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Соотношение 1 OMR к PLN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к PLN составил 10,5318, а минимальный — 10,1952. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,3733. Изменение курса OMR к PLN в процентном соотношении составило 2.78.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к PLN составил 10,5318, а минимальный — 9,8749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,1507. Изменение курса OMR к PLN в процентном соотношении составило 2.43.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Польский злотый
1 OMR10,47870 PLN
5 OMR52,39350 PLN
10 OMR104,78700 PLN
20 OMR209,57400 PLN
50 OMR523,93500 PLN
100 OMR1 047,87000 PLN
250 OMR2 619,67500 PLN
500 OMR5 239,35000 PLN
1000 OMR10 478,70000 PLN
2000 OMR20 957,40000 PLN
5000 OMR52 393,50000 PLN
10000 OMR104 787,00000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Оманский риал
1 PLN0,09543 OMR
5 PLN0,47716 OMR
10 PLN0,95432 OMR
20 PLN1,90864 OMR
50 PLN4,77161 OMR
100 PLN9,54321 OMR
250 PLN23,85803 OMR
500 PLN47,71605 OMR
1000 PLN95,43210 OMR
2000 PLN190,86420 OMR
5000 PLN477,16050 OMR
10000 PLN954,32100 OMR