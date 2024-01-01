2 000 оманских риалов в хорватские куны

Сконвертируйте OMR в HRK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = kn18,23 HRK

Среднерыночный курс в 14:05
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса OMR к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 OMR в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,239918,2399
Низкий18,233718,2321
В среднем18,235818,2356
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к HRK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к HRK составил 18,2399, а минимальный — 18,2337. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,2358. Изменение курса OMR к HRK в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к HRK составил 18,2399, а минимальный — 18,2321. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2356. Изменение курса OMR к HRK в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Хорватская куна
1 OMR18,23370 HRK
5 OMR91,16850 HRK
10 OMR182,33700 HRK
20 OMR364,67400 HRK
50 OMR911,68500 HRK
100 OMR1 823,37000 HRK
250 OMR4 558,42500 HRK
500 OMR9 116,85000 HRK
1000 OMR18 233,70000 HRK
2000 OMR36 467,40000 HRK
5000 OMR91 168,50000 HRK
10000 OMR182 337,00000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Оманский риал
1 HRK0,05484 OMR
5 HRK0,27422 OMR
10 HRK0,54843 OMR
20 HRK1,09687 OMR
50 HRK2,74217 OMR
100 HRK5,48434 OMR
250 HRK13,71085 OMR
500 HRK27,42170 OMR
1000 HRK54,84340 OMR
2000 HRK109,68680 OMR
5000 HRK274,21700 OMR
10000 HRK548,43400 OMR