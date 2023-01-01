Оманские риалы в фунты фолклендских островов

Сконвертируйте OMR в FKP по реальному обменному курсу

1 000 omr
2 075,51 fkp

1.00000 OMR = 2.07551 FKP

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса OMR к FKP

1 мин. назад 1 OMR → 0 FKP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0745589.07051.457791.678590.958818.5322
1GBP1.1615811.2482103.4651.693371.949861.1137221.5271
1USD0.930650.801154182.8911.356651.562130.8922517.2465
1INR0.01122710.009665150.01206410.01636670.01884560.01076410.208062

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в фунты фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Фунт Фолклендских островов
1 OMR2.07551 FKP
5 OMR10.37755 FKP
10 OMR20.75510 FKP
20 OMR41.51020 FKP
50 OMR103.77550 FKP
100 OMR207.55100 FKP
250 OMR518.87750 FKP
500 OMR1037.75500 FKP
1000 OMR2075.51000 FKP
2000 OMR4151.02000 FKP
5000 OMR10377.55000 FKP
10000 OMR20755.10000 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Оманский риал
1 FKP0.48181 OMR
5 FKP2.40904 OMR
10 FKP4.81809 OMR
20 FKP9.63618 OMR
50 FKP24.09045 OMR
100 FKP48.18090 OMR
250 FKP120.45225 OMR
500 FKP240.90450 OMR
1000 FKP481.80900 OMR
2000 FKP963.61800 OMR
5000 FKP2409.04500 OMR
10000 FKP4818.09000 OMR