100 оманских риалов в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте OMR в FKP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = £2,010 FKP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к FKP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FKP
1 OMR в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01612,0338
Низкий1,98781,9344
В среднем2,00041,9837
Изменение1.12%-1.17%
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Соотношение 1 OMR к FKP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к FKP составил 2,0161, а минимальный — 1,9878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0004. Изменение курса OMR к FKP в процентном соотношении составило 1.12.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к FKP составил 2,0338, а минимальный — 1,9344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9837. Изменение курса OMR к FKP в процентном соотношении составило -1.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Фунт Фолклендских островов
1 OMR2,01011 FKP
5 OMR10,05055 FKP
10 OMR20,10110 FKP
20 OMR40,20220 FKP
50 OMR100,50550 FKP
100 OMR201,01100 FKP
250 OMR502,52750 FKP
500 OMR1 005,05500 FKP
1000 OMR2 010,11000 FKP
2000 OMR4 020,22000 FKP
5000 OMR10 050,55000 FKP
10000 OMR20 101,10000 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Оманский риал
1 FKP0,49748 OMR
5 FKP2,48742 OMR
10 FKP4,97484 OMR
20 FKP9,94968 OMR
50 FKP24,87420 OMR
100 FKP49,74840 OMR
250 FKP124,37100 OMR
500 FKP248,74200 OMR
1000 FKP497,48400 OMR
2000 FKP994,96800 OMR
5000 FKP2 487,42000 OMR
10000 FKP4 974,84000 OMR