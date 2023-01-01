Оманские риалы в белизские доллары

Сконвертируйте OMR в BZD по реальному обменному курсу

1000 omr
5235.79 bzd

1.00000 OMR = 5.23579 BZD

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса OMR к BZD

1 мин. назад 1 OMR → 0 BZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0831.457941.678560.958918.5348
1GBP1.1615811.24835103.4771.693511.949791.1138321.5297
1USD0.93050.801057182.8911.35661.561890.8922517.2465
1INR0.01122550.009663990.01206410.01636610.01884270.01076410.208062

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Белизский доллар
1 OMR5.23579 BZD
5 OMR26.17895 BZD
10 OMR52.35790 BZD
20 OMR104.71580 BZD
50 OMR261.78950 BZD
100 OMR523.57900 BZD
250 OMR1308.94750 BZD
500 OMR2617.89500 BZD
1000 OMR5235.79000 BZD
2000 OMR10471.58000 BZD
5000 OMR26178.95000 BZD
10000 OMR52357.90000 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Оманский риал
1 BZD0.19099 OMR
5 BZD0.95496 OMR
10 BZD1.90993 OMR
20 BZD3.81986 OMR
50 BZD9.54965 OMR
100 BZD19.09930 OMR
250 BZD47.74825 OMR
500 BZD95.49650 OMR
1000 BZD190.99300 OMR
2000 BZD381.98600 OMR
5000 BZD954.96500 OMR
10000 BZD1909.93000 OMR