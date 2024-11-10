1 тысяча новозеландских долларов в южноафриканские ранды
Сконвертируйте NZD в ZAR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса NZD к ZAR
1 NZD = 10,49280 ZAR
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|1 NZD в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,7041
|11,1501
|Низкий
|10,4204
|10,4204
|В среднем
|10,5848
|10,8180
|Изменение
|-1.27%
|-4.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NZD к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс NZD к ZAR составил 10,7041, а минимальный — 10,4204. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,5848. Изменение курса NZD к ZAR в процентном соотношении составило -1.27.
За последние 90 дней максимальный курс NZD к ZAR составил 11,1501, а минимальный — 10,4204. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,8180. Изменение курса NZD к ZAR в процентном соотношении составило -4.55.
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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Южноафриканский ранд
|1 NZD
|10,49280 ZAR
|5 NZD
|52,46400 ZAR
|10 NZD
|104,92800 ZAR
|20 NZD
|209,85600 ZAR
|50 NZD
|524,64000 ZAR
|100 NZD
|1 049,28000 ZAR
|250 NZD
|2 623,20000 ZAR
|500 NZD
|5 246,40000 ZAR
|1000 NZD
|10 492,80000 ZAR
|2000 NZD
|20 985,60000 ZAR
|5000 NZD
|52 464,00000 ZAR
|10000 NZD
|104 928,00000 ZAR